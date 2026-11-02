Por la visita del Papa, Milei volverá a coincidir con Villarruel tras meses de enfrentamientos

El presidente Javier Milei decidió invitar a la vicepresidenta Victoria Villarruel, a los 23 gobernadores, al jefe de Gobierno porteño y a los legisladores nacionales a la recepción oficial del papa León XIV, prevista para el domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad de Buenos Aires.

La decisión representa un gesto institucional en medio de las tensiones entre el mandatario y distintos sectores de la dirigencia política, especialmente con Villarruel, quien mantiene un prolongado distanciamiento con la Casa Rosada.

Según se informó, la convocatoria generó satisfacción en el Vaticano, donde se considera importante que la visita del Pontífice promueva el diálogo y la unidad entre los argentinos.

Villarruel fue incluida pese a su enfrentamiento con Milei

En las primeras conversaciones protocolares entre el Gobierno argentino y el Vaticano, la vicepresidenta y buena parte de los legisladores no figuraban entre los invitados a la recepción presidencial.

Sin embargo, la Casa Rosada resolvió ampliar la convocatoria para incluir a representantes de distintos sectores políticos, independientemente de su relación con el oficialismo. La decisión se conoció después de que el Senado aprobara por unanimidad una declaración solicitando garantizar la participación institucional de la Cámara alta, encabezada por Villarruel, durante la visita papal.

Por el momento, la vicepresidenta no confirmó públicamente su asistencia al encuentro.

Gobernadores oficialistas y opositores compartirán la recepción

Las invitaciones también alcanzan a todos los mandatarios provinciales, incluido el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y a referentes opositores como Axel Kicillof, de Buenos Aires; Ricardo Quintela, de La Rioja; y Gildo Insfrán, de Formosa.

El objetivo es reunir a una amplia representación institucional durante la visita de León XIV, que llegará al país después de su paso por Uruguay.

También fueron convocados diputados, senadores, representantes de la sociedad civil, miembros del cuerpo diplomático y autoridades judiciales.

En cambio, los expresidentes no fueron incluidos en la convocatoria general, una decisión que fuentes oficiales atribuyeron a las limitaciones de espacio y a las prioridades protocolares.

El encuentro será el domingo 8 de noviembre

El papa León XIV tiene previsto arribar al Aeroparque Jorge Newbery a las 16.30, donde será recibido por Milei.

Posteriormente, participará de una ceremonia en la Plaza San Martín y mantendrá un encuentro con el Presidente en la Casa Rosada. A las 18.30 se desarrollará la recepción oficial en el Palacio Libertad, donde el Pontífice se dirigirá a las autoridades nacionales y a los invitados.

La visita continuará hasta el 11 de noviembre, con actividades religiosas e institucionales en Buenos Aires, Luján y Córdoba.

La convocatoria busca mostrar una imagen de amplitud institucional durante la primera visita de León XIV a la Argentina, en un escenario político atravesado por diferencias entre el Gobierno y la oposición.