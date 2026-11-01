Visita del Papa: el Gobierno negó que Milei quiera subir al avión y excluir a Villarruel

A una semana de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno nacional salió a desmentir versiones sobre diferencias protocolares con el Vaticano y un presunto intento de excluir a Victoria Villarruel de las actividades oficiales.

El canciller Pablo Quirno rechazó que Javier Milei haya solicitado recibir al pontífice dentro del avión y negó que la Casa Rosada busque impedir la participación de la vicepresidenta.

“Falso y falso”: la respuesta del canciller

A través de su cuenta de X, Quirno respondió a las versiones que circulaban sobre la organización de la visita papal.

“Ni ha habido pedido formal para que el Presidente suba al avión al arribo del Santo Padre ni el Gobierno ‘desea cancelar’ la presencia oficial de Victoria Villarruel”, expresó.

La aclaración, recogida por la agencia Noticias Argentinas, se produjo después de que trascendieran presuntas diferencias entre el Gobierno y el Vaticano por el protocolo de recepción.

La llegada de León XIV

El Papa arribará a la Argentina el domingo 8 de noviembre, en el marco de una visita que se extenderá hasta el miércoles 11.

El Presidente tiene previsto recibirlo en Aeroparque, mientras se ultiman los detalles de las actividades oficiales.

“La visita del Santo Padre será una fiesta para todos los argentinos”, concluyó Quirno.