Quirno desmintió que Milei quiera recibir al papa León XIV dentro del avión y excluir a Villarruel

A menos de una semana de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el canciller Pablo Quirno salió a desmentir dos versiones que involucraban al presidente Javier Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel en la organización de la visita papal.

A través de su cuenta de X, el funcionario rechazó que Milei haya solicitado subir al avión para recibir personalmente al Pontífice y negó que el Gobierno pretenda excluir a Villarruel de las actividades oficiales.

“FALSO y FALSO”, escribió Quirno al responder a las informaciones que circulaban sobre supuestas tensiones protocolares entre la Casa Rosada y el Vaticano.

Milei y el protocolo de llegada del Papa

Una de las versiones periodísticas señalaba que el Presidente pretendía ingresar al avión que trasladará a León XIV desde Uruguay para saludarlo antes de su descenso. Según esa información, la propuesta habría generado diferencias con el protocolo del Vaticano, que contempla el recibimiento de las autoridades en tierra.

Sin embargo, Quirno aclaró que no existió una solicitud oficial en ese sentido.

“Ni ha habido pedido formal para que el Presidente suba al avión al arribo del Santo Padre ni el Gobierno ‘desea cancelar’ la presencia oficial de Victoria Villarruel”, expresó.

La participación de Villarruel en medio de las tensiones con Milei

El segundo punto de la controversia estuvo relacionado con la participación de la vicepresidenta en las ceremonias y encuentros institucionales previstos durante la visita.

Las versiones indicaban que el Gobierno buscaba limitar su presencia en algunas actividades oficiales, en medio del distanciamiento político que mantiene con Milei.

Quirno rechazó esa interpretación, aunque no brindó precisiones sobre el lugar que ocupará Villarruel en el protocolo de recepción ni sobre las actividades en las que participará.

León XIV llegará el 8 de noviembre a la Argentina

La visita del papa León XIV está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba.

La llegada del Pontífice genera una importante expectativa religiosa e institucional, mientras avanzan los preparativos de seguridad y organización de los encuentros. “La visita del Santo Padre será una fiesta para todos los argentinos”, concluyó Quirno, buscando despejar la controversia en torno a la recepción oficial.