Duró poco más de un mes y denunció maltratos: el Gobierno ya reemplazó al subsecretario de Ciencia y Tecnología

El Gobierno nacional designó a Ricardo Fernando Crespo como nuevo subsecretario de Ciencia y Tecnología, luego de la renuncia de César Oscar Lencina, quien denunció presuntos maltratos y problemas internos en el organismo.

La designación fue realizada por Adriana Baravalle, secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, área que depende de la Jefatura de Gabinete.

Quién es el nuevo funcionario

Crespo es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina (UCA), doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo y doctor en Economía por la Universidad de Ámsterdam.

También es investigador del CONICET, integra la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue vicerrector de Investigación y Asuntos Académicos de la Universidad Austral.

Una renuncia marcada por denuncias de destrato

El cambio se produjo después de que Lencina presentara su renuncia indeclinable, efectiva desde el 29 de octubre, tras permanecer poco más de un mes en el cargo.

En su presentación, el exfuncionario cuestionó la falta de comunicación y acompañamiento institucional, además de denunciar situaciones de “destrato y desconsideración hacia el personal”.

Las acusaciones, detalladas por TN, estuvieron dirigidas al funcionamiento interno del área y fueron planteadas por Lencina como motivos de su salida.