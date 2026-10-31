Recuperaron 11 motos robadas en Salta y comenzaron a devolverlas a sus dueños

La Policía de Salta recuperó 11 motocicletas robadas en distintos procedimientos realizados en la ciudad y comenzó a restituirlas a sus propietarios.

Los rodados tenían pedidos de secuestro judicial por hechos denunciados durante 2025 y 2026, registrados principalmente en la vía pública bajo diferentes modalidades.

Cómo recuperaron las motocicletas

Los operativos estuvieron a cargo del Distrito de Prevención 10 y de distintas divisiones de la Dirección General de Investigaciones con asiento en la ciudad.

Mediante controles preventivos, intervenciones policiales y tareas de investigación, los efectivos lograron localizar los vehículos buscados por la Justicia.

En cada caso participaron las fiscalías penales correspondientes, que dispusieron las medidas necesarias para avanzar con la restitución.

Comenzó la devolución a sus propietarios

La entrega comenzó el viernes 30 de octubre, con la presencia del jefe de Policía, Walter Toledo; el director general de Investigaciones, Oscar Chocobar; y la directora del Distrito de Prevención 10, Nora Espinoza.

Desde la institución recordaron la importancia de denunciar inmediatamente el robo de una motocicleta, ya que esta información resulta fundamental para orientar las investigaciones y facilitar su recuperación.