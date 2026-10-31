Juventud Antoniana defiende el 3-0 en Formosa y busca avanzar hacia el ascenso

Juventud Antoniana afrontará este sábado 31 de octubre una nueva final en su camino hacia el ascenso. Desde las 19, visitará a Sol de América de Formosa con una ventaja de tres goles, conseguida en el estadio Fray Honorato Pistoia.

El equipo dirigido por Sergio Maza ganó 3-0 en la ida y buscará aprovechar esa diferencia para clasificarse a los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A.

El Santo recuperó la ilusión

Después de una campaña irregular y un Nonagonal complicado, Juventud encontró en la Reválida una nueva oportunidad para seguir compitiendo por el ascenso a la Primera Nacional.

El equipo antoniano ya eliminó a Huracán Las Heras y ahora está a un paso de superar otra instancia.

Con el resultado obtenido en Salta, el Santo puede perder por hasta dos goles de diferencia y avanzar igualmente a la siguiente ronda.

Hora, estadio y árbitro

El encuentro se disputará este sábado a las 19, en el estadio de Sol de América, y tendrá como árbitro principal a Leonardo Enmanuel Billanueva, de Corrientes.

Juventud intentará sostener la ventaja y evitar que el conjunto formoseño encuentre una remontada que complique sus aspiraciones de ascenso.