Juegos Evita 2026: más de 350 deportistas salteños viajaron a Mar del Plata

Salta ya está rumbo a Mar del Plata para participar de los Juegos Nacionales Evita 2026, con una delegación integrada por 400 personas, entre deportistas, entrenadores, coordinadores y profesionales de apoyo.

El contingente incluye a 357 jóvenes de hasta 17 años, provenientes de 23 municipios de la provincia, que representarán a Salta en distintas competencias deportivas.

En qué disciplinas competirán

Los deportistas salteños participarán en 38 disciplinas: 31 convencionales y siete adaptadas.

Entre las actividades se encuentran atletismo, natación, ciclismo, boxeo, judo, gimnasia, futsal, rugby, vóleibol, bádminton y básquet 3x3.

La delegación cuenta con el acompañamiento de entrenadores, coordinadores, profesionales médicos y personal de la Secretaría de Deportes.

Traslado y alojamiento para la delegación

La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, encabezó la despedida de los jóvenes antes de su viaje a Mar del Plata.

“Alcanzar esta instancia nacional es el fruto de una preparación constante en cada rincón; ahora llega la etapa de sumar experiencia y seguir creciendo”, expresó.

Desde el Gobierno provincial informaron que se garantizará traslado, alojamiento, pensión completa e indumentaria oficial para toda la delegación.

Los Juegos Evita representan una oportunidad para que jóvenes de distintos municipios compitan a nivel nacional y sumen experiencia deportiva.