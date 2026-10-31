Juegos Evita 2026: más de 350 deportistas salteños viajaron a Mar del Plata
Salta ya está rumbo a Mar del Plata para participar de los Juegos Nacionales Evita 2026, con una delegación integrada por 400 personas, entre deportistas, entrenadores, coordinadores y profesionales de apoyo.
El contingente incluye a 357 jóvenes de hasta 17 años, provenientes de 23 municipios de la provincia, que representarán a Salta en distintas competencias deportivas.
En qué disciplinas competirán
Los deportistas salteños participarán en 38 disciplinas: 31 convencionales y siete adaptadas.
Entre las actividades se encuentran atletismo, natación, ciclismo, boxeo, judo, gimnasia, futsal, rugby, vóleibol, bádminton y básquet 3x3.
La delegación cuenta con el acompañamiento de entrenadores, coordinadores, profesionales médicos y personal de la Secretaría de Deportes.
Traslado y alojamiento para la delegación
La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, encabezó la despedida de los jóvenes antes de su viaje a Mar del Plata.
“Alcanzar esta instancia nacional es el fruto de una preparación constante en cada rincón; ahora llega la etapa de sumar experiencia y seguir creciendo”, expresó.
Desde el Gobierno provincial informaron que se garantizará traslado, alojamiento, pensión completa e indumentaria oficial para toda la delegación.
Los Juegos Evita representan una oportunidad para que jóvenes de distintos municipios compitan a nivel nacional y sumen experiencia deportiva.