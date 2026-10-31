Urtubey advirtió que eliminar las PASO y los fondos públicos “privatiza” las elecciones

El exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey cuestionó los cambios electorales que impulsa el Gobierno nacional de Javier Milei y advirtió que la eliminación de las PASO, junto con modificaciones al financiamiento de campañas, podría concentrar las decisiones políticas en las dirigencias partidarias y los grandes grupos económicos.

En Vale Todo por Aries, sostuvo que las elecciones primarias permiten que los ciudadanos participen en la selección de candidatos.

“Los candidatos se eligen a dedo”

Urtubey consideró que eliminar las PASO implicaría quitarles a los votantes una instancia de participación en la vida interna de los partidos.

“La eliminación de las PASO es una forma de deslegitimar candidatos, porque ¿quién los elige? Se eligen en una mesa de café, a dedo, en cúpulas de poder”, cuestionó.

También afirmó que, a su entender, la menor participación electoral beneficia políticamente al oficialismo nacional.

Críticas al financiamiento de campañas

El exmandatario expresó preocupación por los cambios que, según señaló, se buscan introducir en los mecanismos de financiamiento electoral.

Advirtió que reducir los recursos públicos para las campañas y flexibilizar los límites a los aportes privados podría otorgar mayor influencia a sectores empresariales.

“En los hechos, ¿qué significa? Se privatiza el proceso electoral en la Argentina”, sostuvo.

Para Urtubey, una reforma de esas características podría debilitar la representación política de quienes no cuentan con grandes recursos económicos.