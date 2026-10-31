Central Norte cierra una temporada sufrida con la permanencia asegurada

Central Norte disputará este sábado 31 de octubre su último partido de la temporada 2026 en la Primera Nacional. Desde las 15, enfrentará a San Telmo como visitante, con la tranquilidad de haber asegurado su permanencia.

El conjunto dirigido por Alexis Matteo llega al cierre del campeonato después de atravesar una temporada complicada, marcada por la lucha para evitar el descenso.

El Cuervo logró salvarse

Central Norte empató 0-0 ante Acassuso en el estadio Padre Martearena durante la penúltima fecha, resultado que dejó al conjunto salteño con 38 puntos.

La permanencia quedó confirmada el lunes 26 de octubre, cuando San Miguel igualó sin goles frente a Defensores de Belgrano y perdió matemáticamente sus posibilidades de alcanzar al equipo azabache.

De esta manera, Central Norte jugará la Primera Nacional por tercera temporada consecutiva en 2027.

El último compromiso y la mirada en 2027

El encuentro frente a San Telmo se disputará este sábado a las 15, en condición de visitante, por la fecha 36 del campeonato.

Sin posibilidades de ingresar al Reducido, el Cuervo buscará terminar el año con un resultado positivo.

Después del partido comenzará una etapa de definiciones deportivas, con la necesidad de evaluar el plantel y planificar una próxima temporada en la que el objetivo será mejorar el rendimiento y evitar otra lucha por la permanencia.