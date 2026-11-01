Boca y River juegan este domingo el Superclásico: horario, estadio y árbitro

Boca y River volverán a enfrentarse este domingo 1 de noviembre, desde las 15, en La Bombonera, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino.

El partido corresponde a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 y se disputará en la recta final de la fase regular, cuando los equipos buscan definir sus posiciones en el campeonato.

Quién dirige el Superclásico

El árbitro designado para el encuentro es Nicolás Ramírez, quien tendrá a su cargo uno de los partidos más esperados del calendario del fútbol argentino.

El enfrentamiento tendrá especial importancia por los puntos en juego y por la rivalidad histórica entre ambos clubes.

Los otros partidos del domingo

Además del Superclásico, la jornada tendrá otros tres encuentros:

18:30: Newell's vs. Unión.

18:30: Belgrano vs. Barracas Central.

20:45: Lanús vs. Gimnasia de Mendoza.

La fecha 15 concluirá el lunes 2 de noviembre con cuatro partidos que terminarán de definir el panorama de la tabla antes de la última jornada de la fase regular.