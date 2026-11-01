Anteojos gratis en Salta: dónde estarán los móviles oftalmológicos esta semana

El programa Ver Para Ser Libres continuará durante noviembre con controles oftalmológicos y entrega gratuita de anteojos para niños y adolescentes de entre 6 y 17 años en distintos municipios de Salta.

Durante su primera semana, la iniciativa realizó 756 controles y entregó 686 anteojos en diez localidades de la provincia, mediante dos unidades móviles que recorren el interior.

Dónde estarán los móviles del 2 al 6 de noviembre

El Ministerio de Desarrollo Social provincial confirmó el siguiente cronograma para esta semana:

Lunes 2: Embarcación y Metán.

Martes 3: Dragones y Rosario de la Frontera.

Miércoles 4: Pluma de Pato y El Tala.

Jueves 5: Morillo y La Candelaria.

Viernes 6: Los Blancos y El Jardín.

Cómo funciona el programa

La iniciativa se desarrolla conjuntamente entre los ministerios de Desarrollo Social de Salta y de Capital Humano de la Nación.

Los móviles cuentan con profesionales y equipamiento para detectar dificultades visuales y facilitar anteojos sin costo a estudiantes que los necesitan.

Cuando los lentes requieren características especiales, se gestiona su elaboración en laboratorio.

Los operativos continuarán durante noviembre en localidades como Orán, Cachi, Cafayate, Rosario de Lerma, Vaqueros y San Lorenzo, entre otras.

El objetivo es acercar atención oftalmológica a chicos del interior que tienen dificultades para acceder a estos servicios.