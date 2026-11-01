Arte callejero, rock y Halloween: una tarde diferente en la Ex Palúdica

El Paseo Ex Palúdica se convirtió en un espacio de arte, música y creatividad durante una nueva edición de Expresarte, que reunió a artistas locales, emprendedores y familias en una jornada al aire libre.

La propuesta, acompañada por la Municipalidad de Salta, incluyó pinturas y esculturas en vivo, exposiciones, rock nacional y actividades en las que grandes y chicos pudieron crear sus propias obras de arte callejero.

Los vecinos también se convirtieron en artistas

Una de las actividades que despertó interés fue “Creá tu propio arte callejero”, un espacio que invitó al público a experimentar con colores y materiales.

La propuesta estuvo coordinada por Laura González, integrante del Taller de Reciclados de la Municipalidad, y permitió que niños y adultos participaran de la experiencia artística.

Además, en el patio del paseo realizaron intervenciones en vivo Julieta Espinoza, More Bayón, Rodrigo Giménez, Chema Casimiro y Brisa Domínguez.

También participaron los artistas visuales Ana Davids, Federico Coscio y Rosario Mainoli, mientras que en la galería se exhibieron obras de Florencia Romero y Alida van Waalwijk van Doorn.

Rock nacional y disfraces de Halloween

La música tuvo su lugar con la presentación de Flojos, banda que ofreció un repertorio de rock nacional para acompañar la jornada.

“Me parece bárbaro que haya estos espacios para los artistas. Hay que darles lugar”, expresó Eudoro Díaz de Vivar, integrante del grupo.

En el marco de Halloween, los más chicos también participaron con disfraces, sumando un componente festivo a las actividades familiares.

Emprendedores y sabores regionales

El encuentro también contó con propuestas gastronómicas, vinos salteños y productos regionales.

Entre los participantes estuvieron Finca Bandini – House of Wines y el emprendimiento Aromas y Sabores del Valle, cuyos representantes destacaron las oportunidades que generan estos espacios para mostrar sus productos.

La artista More Bayón valoró la posibilidad de compartir su trabajo con los vecinos y destacó la participación de familias y niños.

“Fue una jornada muy linda, con muchas familias, muchos niños y muchos amigos”, expresó.