Último día para pescar en el río Bermejo: desde el lunes rige la veda total hasta febrero de 2027

Este domingo 1 de noviembre es el último día para pescar con devolución obligatoria. La veda total comenzará mañana y se extenderá por tres meses.
Salta01/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta informó que este domingo 1 de noviembre será el último día permitido para practicar la pesca deportiva en el río Bermejo y sus afluentes, bajo la modalidad de devolución obligatoria.

A partir del lunes 2 de noviembre comenzará la veda total, que se extenderá hasta el 1 de febrero de 2027, período durante el cual estará prohibida toda actividad de pesca en estos cursos de agua.

Qué se puede hacer hasta este domingo

La Resolución Nº 821/2026 estableció una prórroga excepcional para permitir la pesca deportiva hasta este domingo, con la obligación de devolver inmediatamente al agua todos los ejemplares capturados.

Durante esta última jornada queda prohibido extraer, retener, transportar o sacrificar peces, ya que la medida busca preservar la fauna del río.

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Desde el lunes, prohibición total

Con el inicio de la veda, no se podrá practicar ningún tipo de pesca en el río Bermejo ni en sus afluentes, incluso bajo la modalidad de devolución.

La restricción permanecerá vigente hasta el 1 de febrero de 2027, de acuerdo con el calendario establecido por la autoridad ambiental provincial.

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