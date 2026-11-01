Halloween en Alto La Viña: cine, disfraces y un tributo a Michael Jackson

Halloween se celebró con una propuesta diferente en la zona oeste alta de la ciudad de Salta. El anfiteatro de Alto La Viña reunió a familias, niños y jóvenes en una jornada de cine al aire libre, disfraces y música de Michael Jackson.

La actividad, organizada por la Municipalidad en el marco de Cine en tu Barrio, combinó una proyección cinematográfica con un espectáculo de baile y un desfile de disfraces.

Michael Jackson, protagonista de la noche

Uno de los momentos destacados fue la presentación del bailarín salteño Nico Tordoya, quien ofreció un espectáculo en homenaje al Rey del Pop.

Más tarde, el público disfrutó de la película Michael, protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del reconocido cantante.

La combinación de música, baile y cine fue uno de los principales atractivos de la celebración.

Disfraces y diversión para toda la familia

La jornada también incluyó un desfile de disfraces en el que participaron niños, adolescentes y jóvenes, con personajes y vestimentas alusivas a Halloween.

La entrada fue libre y gratuita, lo que permitió que vecinos de distintos barrios compartieran la celebración en el anfiteatro.

Incluso hubo familias que llegaron desde Cerrillos para participar de las actividades.

Un anfiteatro que vuelve a reunir a los vecinos

Gonzalo Corral, coordinador de la Agencia de Cultura Activa, destacó el interés de los vecinos por contar con propuestas culturales cerca de sus hogares.

“Muchos vecinos nos pedían que vengamos para acá, a traer una hermosa película como la de Michael. Así que tuvimos muchísimos niños y jóvenes participando”, expresó.

Una vecina de la zona también valoró la recuperación del espacio público y aseguró que estas actividades permiten que el anfiteatro vuelva a convertirse en un punto de encuentro para la comunidad.

Desde la Municipalidad señalaron que el programa Cine en tu Barrio continuará acercando propuestas recreativas y culturales a distintos sectores de la ciudad.