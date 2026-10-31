Fin de semana en Salta: ferias artesanales y circo para toda la familia

La ciudad de Salta tendrá este fin de semana una propuesta para disfrutar en familia: ferias artesanales en distintos paseos y un espectáculo de circo en vivo, organizado en el marco de la Peña de la Feria.

Los vecinos y turistas podrán recorrer los puestos de emprendedores locales, con productos artesanales, diseños y diferentes creaciones, durante el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre.

Dónde estarán las ferias este sábado

Este sábado, de 10 a 22 horas, los puestos estarán distribuidos en tres espacios de la ciudad:

Plaza Güemes.

Paseo de los Poetas.

Paseo Balcarce al 700.

Domingo con feria y circo en vivo

El domingo, las ferias funcionarán también de 10 a 22, pero en dos sectores: plaza Güemes y Paseo Balcarce al 900.

Además, desde las 19 horas, el Paseo Balcarce al 900 recibirá una nueva edición de la Peña de la Feria, con un espectáculo de circo en vivo a cargo de “Caroza y Nino”.

La actividad incluirá humor y entretenimiento familiar, como parte de las propuestas municipales para acompañar el trabajo de los artesanos y emprendedores de la ciudad.