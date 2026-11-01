Algodón: Salta se sumó al reclamo por fondos compensadores

La producción algodonera del norte argentino enfrenta desafíos vinculados al financiamiento y la rentabilidad. En ese contexto, Salta participó de la Mesa Nacional Algodonera, realizada en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, donde se analizaron medidas para fortalecer el sector.

El secretario de Desarrollo Agropecuario de Salta, Diego Dorigato, representó a la provincia en el encuentro, que reunió a autoridades nacionales, productores, técnicos del INTA y representantes de la industria textil.

Reclaman fondos y mejores condiciones de producción

Uno de los principales planteos fue la necesidad de actualizar los mecanismos de financiamiento directo y restituir fondos compensadores para acompañar la actividad algodonera.

También se abordó el uso de semillas fiscalizadas para mejorar los rendimientos, junto con nuevas herramientas para controlar plagas y prevenir daños asociados al uso de fitosanitarios.

Salta busca mejorar la competitividad del algodón

Durante la reunión se destacó la importancia de avanzar en la clasificación objetiva de la fibra en origen, para que la producción pueda competir con mejores estándares en los mercados nacionales e internacionales.

Dorigato pidió que las políticas nacionales contemplen las particularidades productivas del norte argentino.

“Desde Salta aportamos una producción con altos estándares tecnológicos y de calidad de fibra, y nuestro objetivo es que ese esfuerzo se traduzca en mayor desarrollo económico y empleo para nuestros campos”, expresó.

El encuentro permitió establecer prioridades para el sector, aunque no se anunciaron nuevos montos de financiamiento ni fechas para la restitución de los fondos compensadores.