Salta: detectaron 180 diagnósticos vinculados a tumores malignos de mama en el Materno Infantil

El Hospital Público Materno Infantil de Salta registró 180 diagnósticos vinculados a tumores malignos de mama entre enero y agosto de 2026, según los datos difundidos por el Ministerio de Salud Pública al finalizar la campaña Octubre Rosa.

Durante ese período, el establecimiento realizó 3.579 mamografías, 1.275 ecografías mamarias y 143 intervenciones quirúrgicas relacionadas con patologías de las mamas.

Más de mil consultas por patologías mamarias

Los consultorios especializados del Materno Infantil contabilizaron 1.095 atenciones, entre primeras consultas y controles de seguimiento.

Por su parte, el Hospital de Día de Oncología registró 423 atenciones correspondientes a 106 pacientes con cáncer de mama, en el marco de tratamientos y controles médicos.

Las cifras corresponden exclusivamente a la actividad del Materno Infantil y no representan el total de casos de cáncer de mama de la provincia.

Dónde hay mamógrafos en Salta

La red pública de salud cuenta con mamógrafos en Orán, Tartagal, Embarcación, General Güemes, Rosario de la Frontera y Cafayate.

En la ciudad de Salta, los equipos están disponibles en los hospitales Materno Infantil, San Bernardo y Papa Francisco.

Además, está prevista la puesta en funcionamiento del servicio de mamografía del hospital de Pichanal, donde el equipamiento ya se encuentra instalado.

Finalizó la campaña Octubre Rosa

Durante octubre, hospitales y equipos sanitarios de distintos municipios realizaron charlas, controles, estudios y actividades de concientización sobre el cáncer de mama.

Las acciones también incluyeron mamografías, ecografías, estudios ginecológicos y jornadas comunitarias en diferentes localidades de la provincia.

Desde Salud Pública recordaron que el cáncer de mama puede desarrollarse sin presentar síntomas en sus etapas iniciales, por lo que resulta fundamental realizar los controles indicados según la edad, los antecedentes y la evaluación médica.

También recomendaron consultar ante la aparición de bultos, cambios en la piel o forma de las mamas y alteraciones o secreciones del pezón.