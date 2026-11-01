Taxis y remises de Salta: quiénes deben actualizar su documentación en noviembre para evitar sanciones

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) informó que durante noviembre continuará la Actualización Documental 2026 para taxis y remises de la región metropolitana de Salta.

Este mes deberán realizar el trámite los taxistas cuyas licencias terminen en 3 y 6, además de nueve agencias de remises de la ciudad y otras tres del área metropolitana.

Qué agencias deben realizar el trámite

En la ciudad de Salta, las agencias convocadas son Remises U del Milagro, Stylo, Unión 22 SRL, Don Emilio, Estrella del Oeste-Sur, San Agustín, San Cayetano, San Salvador Remis y Andina Remis.

También deberán cumplir con la actualización las agencias correspondientes a San Lorenzo, Vaqueros y Coronel Moldes.

La AMT advirtió que quienes debían presentar la documentación durante octubre y todavía no lo hicieron deberán regularizar su situación cuanto antes para evitar sanciones.

Cómo realizar la actualización documental

El procedimiento tiene dos etapas. Primero, los titulares deben cargar la documentación en el Sistema Integral de la AMT, disponible desde su página web.

Una vez aprobada esa instancia, deberán presentarse en el predio de avenida Tavella 1395, donde se realizará la verificación del vehículo.

Para consultas, el organismo habilitó el WhatsApp 3875067331, correspondiente al área de Registro y Habilitación.