Rutas de Salta: seis corredores requieren especial precaución por baches, obras y neblina

El estado de las rutas de Salta presenta complicaciones en distintos puntos de la provincia este domingo 1 de noviembre. Pozos, obras viales, animales sueltos, neblina y sectores con calzada irregular obligan a extremar las precauciones antes de viajar.

De acuerdo con el informe de la Subsecretaría de Defensa Civil, al menos seis rutas nacionales y provinciales presentan sectores que requieren especial atención. También se registran dificultades en caminos del norte y los Valles Calchaquíes.

Las seis rutas que requieren mayor precaución

Las autoridades identificaron los siguientes corredores con condiciones de circulación que merecen especial atención:

Ruta Nacional 68: transitable con precaución por pozos entre La Merced y La Viña.

Ruta Nacional 51: presenta pozos antes de llegar a Campo Quijano y en sectores previos a San Antonio de los Cobres.

Ruta Provincial 33: se recomienda mucha precaución por presencia de neblina en la zona de la Cuesta del Obispo y el Parque Nacional Los Cardones.

Ruta Provincial 27: transitable con mucha precaución por trabajos de mantenimiento en el sector de Tolar Grande.

Ruta Nacional 34: presenta pozos, sectores deteriorados y trabajos viales en distintos tramos.

Ruta Nacional 9/34: se realizan obras entre San José de Metán y Rosario de la Frontera, por lo que se recomienda circular con mucha precaución.

Ruta 34: baches y animales sueltos en el norte

Uno de los corredores con mayores dificultades es la Ruta Nacional 34, especialmente en los departamentos Orán y San Martín.

Entre Pichanal y Embarcación se reportan baches grandes, animales sueltos y banquinas irregulares.

En el tramo Embarcación-Mosconi también se advierten problemas en la calzada y deficiencias en la demarcación.

Además, entre Tartagal y Salvador Mazza continúan los trabajos viales, con baches importantes y sectores que requieren especial precaución durante la mañana y la tarde.

En Anta, la misma ruta presenta sectores en mal estado y banquinas irregulares.

Valles Calchaquíes: pozos, deslizamientos y cruces de ríos

En Cafayate, la Ruta Nacional 68, entre La Merced y La Viña, presenta irregularidades en la calzada.

También se reportan deslizamientos asociados a las lluvias en la zona de Garganta del Diablo, antes de llegar a Cafayate.

Por su parte, la Ruta Nacional 40 presenta sectores con maquinaria pesada, pozos y cruces de ríos con agua, particularmente en los tramos de Cachi, Payogasta, La Poma, Abra del Acay y Seclantás.

En Molinos, la Ruta Provincial 55, entre Seclantás y Molinos, requiere mucha precaución por calzada irregular y presencia de agua en la banquina.

Caminos provinciales: animales, barro y sectores deteriorados

El informe también advierte sobre distintas rutas provinciales del norte salteño.

En Orán, las rutas provinciales 13, 19 y 15 presentan sectores con animales sueltos. En la Ruta Provincial 18, hacia Isla de Cañas, se registran pedregullo y pasos de río que requieren mucha precaución.

En Rivadavia, los caminos vecinales tienen sectores con lodazales. También se recomienda precaución en la Ruta Provincial 7, entre Santa Victoria Oeste y La Quijaca, y en la Ruta Provincial 13, hacia Rivadavia Banda Sur y Chaco.

En Anta, las rutas provinciales 5, 29, 30 y 41 presentan presencia de animales, mientras que en la Ruta Provincial 20, hacia el Parque Nacional El Rey, se reportan pozos.

En Iruya, la Ruta Provincial 133 permanece transitable, pero presenta sectores sin pavimentar, serruchos y cornisa. Las autoridades advierten que no deben cruzarse arroyos con crecidas.

Recomendaciones antes de salir a la ruta

Desde Defensa Civil recomiendan reducir la velocidad, respetar la señalización y prestar especial atención en zonas de obras, caminos de montaña y sectores con neblina.

También aconsejan consultar el estado actualizado de las rutas antes de emprender un viaje, especialmente ante posibles cambios meteorológicos.