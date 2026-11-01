Sico cerrado y hasta 40°C en la frontera: cómo están los pasos

Los pasos fronterizos que conectan Salta con Bolivia y Paraguay se encuentran habilitados este domingo 1 de noviembre, aunque presentan diferentes horarios de funcionamiento. En tanto, el paso de Sico continúa cerrado para toda clase de vehículos, mientras que Jama, en Jujuy, permanece operativo.

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta difundió el estado actualizado de los cruces internacionales y recomendó extremar las precauciones por las bajas temperaturas en la cordillera y el calor intenso en las zonas fronterizas del norte.

Pasos con Bolivia: horarios y temperaturas

Los cuatro cruces informados hacia Bolivia se encuentran habilitados, aunque no todos funcionan durante las 24 horas.

Salvador Mazza: habilitado las 24 horas, con temperaturas entre 19°C y 35°C.

Aguas Blancas, puente internacional: habilitado las 24 horas, con mínima de 21°C y máxima de 36°C.

Aguas Blancas, chalanas: habilitadas de 7 a 9 horas, según el reporte oficial. Se esperan temperaturas de hasta 36°C.

Los Toldos: habilitado las 24 horas, con cielo soleado y temperaturas entre 12°C y 24°C.

Las autoridades recomiendan llevar documentación personal, respetar los horarios y mantenerse hidratado ante las altas temperaturas.

Misión La Paz: máxima de 40°C en la frontera con Paraguay

El paso internacional de Misión La Paz estará habilitado de 7 a 20 horas.

Para este domingo se pronostica una temperatura mínima de 22°C y una máxima de 40°C, con cielo parcialmente nublado y vientos de 16 kilómetros por hora.

Ante el calor intenso, se recomienda llevar agua, evitar la exposición prolongada al sol y verificar las condiciones del cruce antes de viajar.

Chile: Sico cerrado y Jama habilitado

En los pasos fronterizos cordilleranos se presentan las siguientes condiciones:

Paso de Sico: cerrado para toda clase de vehículos. Temperaturas entre -4°C y 11°C.

Paso Socompa: habilitado únicamente para tránsito ferroviario, con vientos de hasta 74 kilómetros por hora.

Paso de Jama, en Jujuy: habilitado de 8 a 20 horas para toda clase de vehículos, con temperaturas entre -8°C y 14°C y vientos de 71 kilómetros por hora.

Para quienes deban atravesar la zona cordillerana, se recomienda llevar abrigo adecuado, evitar circular durante la noche y verificar el estado de las rutas.