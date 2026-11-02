Morosidad en los cementerios: más de ocho mil notificaciones solo en Padua

La Municipalidad de Salta emitió alrededor de 8.000 notificaciones por deudas en el cementerio San Antonio de Padua durante lo que va de 2026, mientras que en el cementerio de la Santa Cruz la cantidad fue incluso mayor.

En diálogo con N&N, por Aries, Luis López, director general de Cementerios, explicó que las notificaciones se realizan de manera permanente y permiten avanzar con procedimientos administrativos de desocupación de espacios.

Las deudas pueden derivar en la desocupación

“Nosotros sacamos notificaciones a diario. A modo de ejemplo, en lo que va del transcurso del año 2026 vamos sacando alrededor de 8.000 notificaciones en el cementerio San Antonio de Padua y un poco más en el cementerio de la Santa Cruz”, señaló.

López aclaró que no existe una cifra exacta de personas morosas, ya que diariamente se registran nuevas situaciones de incumplimiento.

El funcionario explicó que las notificaciones permiten iniciar procedimientos administrativos de desocupación, que se llevan adelante de manera periódica.

Recuperan espacios para nuevas inhumaciones

Según López, la recuperación de espacios resulta fundamental para mantener la capacidad de los cementerios municipales.

“Al sacar notificaciones semanales, nosotros tenemos la posibilidad de que mes a mes poder iniciar los procedimientos administrativos de desocupación y realizarlos”, explicó.

En ese sentido, aseguró que tanto San Antonio de Padua como la Santa Cruz cuentan actualmente con nichos disponibles para responder a la demanda.

También hay mausoleos disponibles para la venta

El director de Cementerios indicó que ocasionalmente se habilita la venta de mausoleos cuando sus titulares renuncian a la titularidad.

En esos casos, los vecinos interesados pueden iniciar un trámite administrativo que incluye la intervención del área de Tasaciones de la Municipalidad para determinar su valor.

No obstante, aclaró que la disponibilidad de mausoleos es limitada, a diferencia de los nichos, que se encuentran disponibles en ambos cementerios.