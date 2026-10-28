Tragedia en Embarcación: murió un operario tras caer de una antena de 15 metros

Un operario murió y otro resultó gravemente herido este miércoles 28 de octubre en Embarcación, al norte de Salta, luego de caer desde una antena que estaban desmontando.

El accidente ocurrió durante la mañana en el barrio San Cayetano, entre las calles Martín Fierro y Belgrano, donde los trabajadores realizaban tareas sobre una estructura utilizada para brindar servicios de internet.

Según informó el periodista Sergio Ariel Costilla, uno de los jóvenes falleció antes de llegar al hospital, mientras que su compañero permanece internado en grave estado.

De acuerdo con las primeras informaciones, la antena se desplomó mientras ambos operarios trabajaban en su desmantelamiento.

El jefe del cuartel de Bomberos, Marcelo Corbalán, explicó a FM Mágica 98.9 que los trabajadores cayeron desde aproximadamente 15 metros de altura sobre un terreno lindero. También indicó que había viento en el lugar al momento del accidente.

Hasta el momento, no se difundieron oficialmente las identidades de los trabajadores ni el nombre de la empresa para la que realizaban las tareas.

Las causas del desplome de la estructura aún se desconocen y serán objeto de investigación.