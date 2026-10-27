Investigación narco iniciada en Salta terminó con una mujer detenida en Tucumán

Una investigación por narcotráfico iniciada en Salta permitió detener a una mujer de 56 años en Tafí Viejo, Tucumán. Según la Policía Federal Argentina, la sospechosa utilizaba un inmueble con apariencia de taller para almacenar y distribuir estupefacientes.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), en el marco de una causa que se desprendió de una pesquisa desarrollada por la Justicia Federal salteña.

La investigación quedó bajo la dirección de la Unidad Fiscal Federal de Salta, a cargo del fiscal Eduardo Villalba, quien delegó las tareas operativas en la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Tucumán-Sur.

Un taller que habría funcionado como depósito de drogas

Mediante intervenciones telefónicas, análisis de cámaras de seguridad y otras tareas investigativas, los efectivos reunieron indicios sobre las actividades que se desarrollaban en una propiedad de Tafí Viejo.

De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, el inmueble funcionaba como un centro de almacenamiento transitorio de sustancias ilícitas, que posteriormente eran distribuidas para su comercialización.

Con los elementos reunidos, el Juzgado Federal de Garantías de Salta, encabezado por el juez Julio Leonardo Bavio, autorizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle Martín Fierro.

Durante el operativo, los efectivos detuvieron a la mujer investigada, de nacionalidad argentina, quien quedó a disposición de la Justicia Federal por una presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Secuestraron droga, vehículos y dinero

En el inmueble, la Policía Federal incautó varias dosis de cocaína y marihuana, además de cuatro vehículos que serán analizados en el marco de la investigación.

También se secuestraron cinco teléfonos celulares, una computadora, un dispositivo de grabación de cámaras de seguridad (DVR), documentación y 180.000 pesos en efectivo.

Los investigadores consideran que estos elementos pueden aportar información sobre el funcionamiento del presunto circuito de comercialización y sus posibles conexiones con otras localidades.

La causa continúa bajo la órbita de la Justicia Federal de Salta, que deberá determinar el grado de participación de la detenida y establecer si existen otras personas involucradas.

El procedimiento pone de manifiesto el alcance interprovincial de la investigación, que comenzó en Salta y derivó en medidas judiciales en Tucumán.