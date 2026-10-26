Rescataron a un hombre herido tras una caída de caballo en Abra Blanca

Un hombre que sufrió lesiones tras caer de un caballo fue rescatado en una zona de difícil acceso de Abra Blanca, a unos 15 kilómetros de Cafayate. El operativo se desarrolló durante la noche y requirió la intervención de efectivos policiales, bomberos voluntarios y personal sanitario.

El hecho ocurrió en el sector de los corrales de la Estancia de San Pedro de Yacochuya. La intervención comenzó luego de que familiares del hombre alertaran al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre el accidente y solicitaran asistencia.

Debido a las dificultades del terreno, los equipos de rescate tuvieron que avanzar a pie por senderos angostos hasta llegar al lugar donde se encontraba el herido.

Una vez que lograron asistirlo, los rescatistas iniciaron el descenso durante la noche, mediante un trabajo coordinado entre las distintas áreas que participaron del procedimiento.

Finalmente, el hombre fue evacuado hasta un sector al que podía acceder una ambulancia y trasladado al hospital local, donde quedó en observación para una evaluación médica.