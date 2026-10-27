Violento choque en Tres Cerritos: una camioneta impactó contra dos vehículos y un poste

Un violento siniestro vial se registró este martes en barrio Tres Cerritos, en la ciudad de Salta, donde una camioneta Toyota Hilux chocó contra un automóvil, impactó contra otro vehículo estacionado y terminó contra un poste de alumbrado público.

El hecho ocurrió en la intersección de Los Durazneros y Las Quinas. Según se informó en N & N por Aries, la camioneta circulaba por Los Durazneros cuando colisionó con un Volkswagen.

El suboficial ayudante Maximiliano Almada, de la Comisaría 3ª, explicó que la camioneta circulaba en sentido norte-sur y, según su descripción, lo hacía a alta velocidad cuando se produjo la colisión con un automóvil gris.

Tras el primer impacto, la Hilux perdió el control y terminó contra un utilitario blanco que se encontraba estacionado y un poste de iluminación.

La conductora de la camioneta, una mujer de aproximadamente 50 años, resultó lesionada. Almada indicó que viajaba sola, estaba consciente y fue trasladada a una clínica privada para recibir atención.

En cuanto al otro automóvil involucrado, el efectivo señaló que su conductora manifestó que estaba saliendo de su domicilio cuando se cruzó con la camioneta. No se reportaron lesiones entre sus ocupantes.

La Policía confirmó que Criminalística realizó las pericias en el lugar y se practicaron controles de alcoholemia. Sin embargo, el resultado de esos controles no quedó confirmado.

Almada agregó que la conductora de la Hilux se encontraba asustada y todavía no había podido prestar declaración. Las actuaciones continuarán con los informes correspondientes y las denuncias de las partes involucradas.