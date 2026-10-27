Salta: 14 menores intentaron entrar a boliches con documentos digitales adulterados

La Policía de Salta detectó a 14 adolescentes que habrían intentado ingresar a locales bailables utilizando credenciales digitales presuntamente adulteradas para simular que eran mayores de edad. Los procedimientos se realizaron durante el último fin de semana en el corredor de la Balcarce, en la ciudad de Salta.

Según informó la Dirección General de Ciberseguridad, los controles permitieron identificar a 80 personas en establecimientos nocturnos y sus inmediaciones. Las verificaciones estuvieron orientadas a detectar posibles alteraciones de documentos de identidad presentados mediante teléfonos celulares.

Los efectivos encontraron indicios de que los adolescentes utilizaban una aplicación para modificar o simular sus datos personales y aparentar una edad superior a la real.

La Policía aclaró que se trata de posibles maniobras de adulteración de credenciales digitales, por lo que las circunstancias deberán ser determinadas mediante las actuaciones correspondientes. Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la División Prevención y Lucha contra la Trata de Personas, junto con personal de Prevención Informática.

Tras detectar las irregularidades, se dio intervención a la Unidad Fiscal Federal Salta, que ordenó preservar la evidencia digital vinculada con los casos.

Los 14 adolescentes fueron restituidos a sus progenitores después de completarse las diligencias correspondientes, conforme a las disposiciones de la autoridad judicial.

En controles anteriores habían detectado otros 31 casos

La situación no es nueva. El 19 de octubre, la Policía había informado que otros 31 adolescentes fueron detectados durante procedimientos similares en locales bailables.

En aquella oportunidad, la investigación derivó en el secuestro de 26 teléfonos celulares para analizar las posibles modificaciones de las credenciales digitales.

Con los últimos procedimientos, ya suman 45 adolescentes restituidos a sus familias entre ambos operativos, según los registros difundidos por la Policía durante octubre.

La reiteración de estos casos motivó la continuidad de los controles nocturnos, especialmente en establecimientos donde el ingreso está reservado a personas mayores de edad.

Advierten sobre el uso indebido de aplicaciones

Desde Ciberseguridad señalaron que los operativos buscan prevenir el uso de documentación digital falsificada y proteger a niños, niñas y adolescentes.

También recomendaron a madres, padres y tutores acompañar el uso de aplicaciones y herramientas digitales, además de conversar con los jóvenes sobre los riesgos de presentar información de identidad falsa.

Las autoridades advirtieron que estas conductas pueden generar consecuencias legales y confirmaron que continuarán con los controles preventivos en locales bailables de la ciudad.