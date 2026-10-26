Mangione cuestionó el convenio con los anestesistas: el Estado los forma, después le cobran y “están muy bien pagos”

El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, endureció su posición frente al conflicto con los anestesistas y cuestionó los reclamos económicos que derivaron en medidas de fuerza y la suspensión de cirugías programadas.

En diálogo con Pelo y Barba por Aries, reconoció atrasos anteriores en los pagos, pero sostuvo que la Provincia realizó desembolsos millonarios y que los honorarios de estos profesionales son elevados en comparación con los de otras especialidades.

“Está muy bien pago y en esta situación económica donde estamos viviendo, toda la provincia tiene que ser un poco más solidaria”, afirmó.

Pagos millonarios y diferencias entre hospitales

Mangione sostuvo que la Provincia desembolsó alrededor de $3.700 millones en prestaciones vinculadas con anestesia y explicó que todavía deben considerarse los acuerdos particulares de hospitales de autogestión.

El comunicado oficial que Aries publicó el viernes había precisado pagos acumulados por $3.659.871.168,54 durante 2026, correspondientes a guardias y prestaciones.

El ministro cuestionó que cada establecimiento pueda manejar acuerdos diferentes y sostuvo que es necesario unificar los criterios de contratación y pago.

Además, afirmó que los anestesistas de Salta perciben remuneraciones considerablemente superiores a las de colegas de otras provincias.

Acusó al sector de resistirse a formar más especialistas

Una de las declaraciones más fuertes estuvo vinculada con la formación de profesionales.

Mangione aseguró que Salta necesita entre 20 y 30 anestesiólogos adicionales y acusó a representantes del sector de oponerse a la incorporación de dos nuevos residentes.

También cuestionó que profesionales formados en hospitales públicos posteriormente presten servicios al Estado mediante contrataciones privadas.

“Ellos quieren manejar absolutamente todo”, afirmó al referirse a las condiciones de contratación y a la formación de nuevos anestesiólogos.

El funcionario aclaró que existen especialistas que cumplen normalmente sus tareas y que no todos participan de las medidas de fuerza.

La cartera sanitaria había informado el viernes que mantiene abiertas las instancias de negociación con la Asociación Salteña de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ASAAR).