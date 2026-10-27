Se puso en marcha la Semana D para reforzar la prevención del dengue en Salta

El Ministerio de Salud Pública de Salta dio inicio a la Semana D, una campaña de prevención y control del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya. Las actividades se realizan de manera simultánea en toda la provincia, con la participación de equipos sanitarios, municipios y establecimientos educativos.

La apertura oficial se realizó en Apolinario Saravia, donde autoridades provinciales y municipales presentaron las acciones previstas para reducir los criaderos del mosquito antes del período de mayor circulación viral.

“La prevención del dengue no es una tarea exclusiva del sistema sanitario; exige la coordinación directa con los municipios, las escuelas y cada vecino en su hogar. Salir al terreno y trabajar con la comunidad es la herramienta más efectiva que tenemos para cuidar la salud de los salteños”, expresó el ministro de Salud Pública, Federico Mangione.

Uno de los ejes de la campaña es la identificación de recipientes y estructuras donde puede reproducirse el mosquito. El director de Epidemiología de la Provincia, Francisco García Campos, explicó que las acciones apuntan a interrumpir su ciclo reproductivo antes de la llegada de las lluvias.

“El foco está puesto en cortar el ciclo reproductivo del mosquito antes de las lluvias. Para eso es indispensable que la población identifique los criaderos reales: el Aedes aegypti elige recipientes artificiales con agua limpia y sombra”, advirtió.

Durante la primera jornada, estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario trabajaron junto a los centros de salud para reconocer dos tipos de posibles criaderos:

Recipientes removibles: botellas, latas, envases, cubiertas y otros objetos en desuso que pueden acumular agua. La recomendación es vaciarlos, taparlos o eliminarlos.

Recipientes no removibles: tanques elevados, cámaras sépticas, pozos ciegos y letrinas, que requieren mantenimiento periódico, colocación de telas mosquiteras y sellado hermético.

Las actividades continuarán durante toda la semana con recorridas por los alrededores de las escuelas y los hogares para identificar posibles criaderos. En paralelo, los municipios y las áreas operativas de salud realizarán tareas de descacharrado y vigilancia del mosquito.

El intendente de Apolinario Saravia y presidente del Foro de Intendentes de Salta, Marcelo Moisés, destacó la responsabilidad de los gobiernos locales en estas acciones.

“Desde los municipios asumimos la responsabilidad del saneamiento ambiental y el descacharrado, pero sobre todo de acompañar a nuestros equipos de salud en cada barrio”, sostuvo.