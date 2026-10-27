Sicariato en Orán: tres acusados serán juzgados por un jurado popular por un doble homicidio

Este martes 27 de octubre comenzará en la Ciudad Judicial de Orán el juicio por jurados contra tres hombres acusados de asesinar a dos ciudadanos bolivianos, cuyos cuerpos fueron encontrados acribillados en mayo de 2024, cerca de Urundel.

El proceso está previsto para las 10:30 y se extenderá hasta el viernes 30 de octubre, bajo la dirección del juez técnico Raúl Fernando López. Será el segundo juicio bajo esta modalidad en la jurisdicción de Orán.

Los acusados son Roberto Enrique Larrán, Carlos Fernando Rodríguez y Elvio Augusto Díaz, quienes deberán responder por el homicidio de Wilson Abdón Sutara y Ariel Fernando Ledesma.

Los encontraron acribillados junto a un camino

El 10 de mayo de 2024, dos cazadores encontraron los cuerpos de las víctimas entre los pastizales, a un costado del camino que conecta la ruta nacional 34 con Urundel.

Ambos estaban boca abajo y presentaban heridas provocadas por disparos de armas calibre 9 milímetros. Uno tenía las manos sujetas con un precinto.

Los testigos habían observado luces y escuchado disparos alrededor de las 3 de la madrugada. Al regresar al lugar durante la mañana, encontraron los cuerpos.

De acuerdo con la investigación, las víctimas residían en Bolivia y habrían ingresado clandestinamente a la Argentina. Se investiga su presunta vinculación con el narcotráfico.

Antes del crimen se trasladaban en un Alfa Romeo blanco, registrado por cámaras de seguridad en Orán. El vehículo fue encontrado posteriormente abandonado en Ledesma, Jujuy.

Uno de los acusados fue candidato a intendente en Tucumán

Entre los imputados se encuentra Elvio Augusto Díaz, quien en 2023 fue candidato a intendente de Alberdi, en Tucumán.

Desde la Alcaidía de Orán, Díaz negó su participación en los homicidios y sostuvo que el crimen habría sido ordenado por la expareja de una de las víctimas, a raíz de una supuesta deuda de 70 mil dólares.

Se trata de una versión presentada por el acusado que deberá ser evaluada durante el proceso judicial.

Un jurado popular decidirá sobre la culpabilidad

La acusación contempla el delito de homicidio calificado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego.

Para conformar el jurado se realizó un sorteo de 70 potenciales integrantes, 35 mujeres y 35 varones, cuyas identidades permanecerán bajo reserva.

La acusación estará a cargo de los fiscales Soledad Filtrin Cuezzo y Pablo Cabot, mientras que las defensas serán ejercidas por Estela Mabel Castillo, Nicolás Fernández, Santiago Savoy y Christian Morales Poma.

El jurado deberá determinar la culpabilidad o no culpabilidad de los acusados a partir de las pruebas presentadas durante el debate.