Tras el triunfo de Lula, un argentino en Brasil destacó la estabilidad económica: “Gobierne quien gobierne, no la tocan”

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La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil abrió interrogantes sobre el futuro económico del país. Sin embargo, para Hernán González Magnasco, argentino radicado en Santa Catarina, el resultado electoral no modificará sustancialmente la vida cotidiana de los brasileños.

En Pasaron Cosas, el corredor inmobiliario explicó que Brasil cuenta con mecanismos económicos consolidados que permiten sostener la actividad más allá del presidente de turno.

“Brasil es mucho más que una elección presidencial”, afirmó, y aseguró que, 48 horas después de los comicios, la actividad continuaba con normalidad.

Como ejemplo mencionó el mercado inmobiliario, donde las propiedades pueden financiarse directamente con las constructoras en 70 o 100 cuotas, con anticipos cercanos al 10%, una posibilidad que consideró difícil de encontrar en Argentina.

“Lo que tiene aceitado Brasil en economía, en salud y en varias cuestiones hace que no sea solamente una elección. Es mantener un sistema que tienen hace muchísimos años ordenado y que, gobierne quien gobierne, no lo tocan”, sostuvo.

Sobre las reacciones financieras posteriores a la elección, González Magnasco consideró que las fluctuaciones del dólar y los mercados son transitorias y no representan una preocupación inmediata para la población.

No obstante, señaló que Lula deberá afrontar desafíos económicos, entre ellos la tasa de interés Selic, que ubicó en el 13,5% anual, y el nivel de gasto público.

Finalmente, aclaró que su posición no responde a un respaldo incondicional al mandatario reelecto. Aunque cuestionó ambas candidaturas, reconoció que, de haber tenido que elegir, posiblemente habría votado a Lula.

“Bolsonaro claramente no era una opción. Lula no es la mejor opción, es la que tenés”, concluyó.