Lavado, evasión y una fuga a contrarreloj que jaquea el futuro de Flávio Bolsonaro

El tablero político de Brasil sufre un terremoto de dimensiones imprevisibles tras confirmarse la salida del país de Flávio Bolsonaro, quien huyó a bordo de un avión con rumbo a Estados Unidos apenas dos días después de su derrota en el balotaje frente al reelecto mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

La maniobra, ejecutada en paralelo a la inminente pérdida de sus fueros parlamentarios en febrero y al borde del desacato a las órdenes de la Corte Suprema, desató un conflicto institucional de alto vuelo. La justicia brasileña no solo le había prohibido la salida del territorio y ordenado la entrega de sus pasaportes, sino que ahora mantiene bajo la lupa a su campaña electoral ante sospechas de una grave injerencia extranjera vinculada a redes de financiación y plataformas digitales.

El entramado judicial que pesa sobre el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro —actualmente bajo arresto domiciliario por causas de golpismo— expone un abultado expediente de presuntos delitos que van desde el blanqueo de capitales y la evasión fiscal hasta la corrupción.

Entre los frentes más densos se destaca el vínculo con el banquero Daniel Vorcaro, dueño del caído Banco Master, a quien la Policía Federal investiga por una inyección de veinticuatro millones de dólares destinada a financiar una película biográfica sobre el clan familiar.

Los chats y mensajes revelados por la prensa local evidencian una cercanía inocultable y una complicidad que hoy compromete seriamente al dirigente. A esto se suma un segundo flanco judicial en torno a las operaciones financieras del abogado Willer Tomaz, amigo íntimo del senador, donde los peritajes a teléfonos y cuentas de empresas pantalla revelaron desde fiestas y viajes hasta un presunto rol de gestión con accesos privilegiados a holdings societarios, coronando un panorama explosivo que incluye además causas por difamación y una inminente solicitud de asilo político en territorio estadounidense.

(Con información de TN)