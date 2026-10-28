Brasil después del triunfo de Lula: la movilización electoral y las tensiones con Estados Unidos

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La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva abrió un nuevo escenario político en Brasil, marcado por la movilización electoral, el protagonismo de las redes sociales y los desafíos de la política exterior. Estos fueron los principales ejes de un panel realizado en Pasaron Cosas, con tres miradas sobre el presente y el futuro del país vecino.

Participaron Cristina Patrocínio, cónsul honoraria de Brasil para Salta y Jujuy; Geruza Coutinho, profesora de Historia y magíster en Educación; y Oscar Oñativia, licenciado en Relaciones Internacionales de UCASAL.

La movilización que llevó a Lula a la victoria

Patrocínio atribuyó parte del resultado electoral a la participación de sectores que no habían concurrido a votar en la primera vuelta, especialmente jóvenes, adultos mayores y brasileños residentes en el exterior.

“No hay nada mágico, simplemente somos electores de Lula y salimos a votar”, sostuvo.

La cónsul destacó el esfuerzo de ciudadanos que recorrieron cientos de kilómetros para participar de los comicios y mencionó el caso de su madre, de 80 años, que viajó 1.200 kilómetros para emitir su voto.

Coutinho compartió una experiencia similar. Después de 30 años sin participar de una elección brasileña, viajó desde Salta hasta Córdoba junto a su hijo de 20 años, quien votó por primera vez.

“Volver a cumplir con el ejercicio electoral me emocionó mucho”, expresó la docente, quien también valoró las políticas educativas y de acceso a la universidad desarrolladas durante los gobiernos de Lula.

WhatsApp, militancia y disputas en las redes

Otro de los temas centrales fue la organización digital de la campaña, especialmente el denominado “Ejército de Lula”, una red de militantes que utilizó canales de WhatsApp para incentivar la participación en la segunda vuelta.

Patrocínio explicó que estos espacios permitieron coordinar acciones y convocar a votantes que no se habían movilizado inicialmente.

“Nos dijeron: despiértense, que tenemos una segunda vuelta y hay que ganarla”, recordó.

Coutinho destacó que la organización digital tuvo consecuencias fuera de las pantallas, al impulsar viajes, encuentros y participación presencial.

La cónsul también cuestionó el funcionamiento de las plataformas de Meta, al sostener que contenidos relacionados con Lula tenían menor visibilidad. Se trató de una denuncia planteada durante el panel, sin que se presentaran elementos técnicos para comprobarla.

Brasil, Argentina y el escenario internacional

Desde una perspectiva geopolítica, Oñativia consideró que la victoria de Lula representa una continuidad en la estrategia internacional de Brasil y destacó su capacidad para mantener relaciones comerciales con diferentes potencias.

El especialista mencionó especialmente los vínculos con China, Rusia, Estados Unidos y Europa, además de la importancia del Corredor Bioceánico de Capricornio para conectar el Atlántico con el Pacífico.

“Brasil tiene una mirada geoestratégica que no tiene Argentina, una mirada continental”, afirmó.

También expresó preocupación por las posibles presiones internacionales sobre el nuevo gobierno brasileño y cuestionó que las diferencias ideológicas condicionen las relaciones diplomáticas entre Argentina y Brasil.

Para Oñativia, la política exterior debe sostener una posición pragmática que permita negociar con distintos países, independientemente de sus gobiernos.

Polarización y renovación política

El panel también abordó la polarización electoral y la necesidad de construir nuevos liderazgos en Brasil.

Oñativia planteó interrogantes sobre el recambio generacional dentro de los espacios políticos, mientras que Coutinho defendió la participación juvenil y destacó la importancia de ampliar la presencia de nuevas generaciones en la vida pública.

Los participantes coincidieron en reconocer el peso de la figura de Lula, aunque también señalaron que la participación ciudadana, el funcionamiento de las instituciones y la relación con otros países serán cuestiones centrales durante su nuevo mandato.