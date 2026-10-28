Brasil: tras el triunfo de Lula, esperan mejoras en la educación universitaria

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La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva generó expectativas en el sistema educativo brasileño, especialmente en las universidades públicas y los institutos federales de educación superior.

En Pasaron Cosas, Mónica Pereira dos Santos, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Río de Janeiro, sostuvo que el resultado electoral abre la posibilidad de fortalecer estas instituciones.

“En este momento estamos más esperanzados porque creemos que va a mejorar”, expresó.

La docente consideró que la educación superior brasileña no recuperó durante los últimos años el nivel de desarrollo que había alcanzado en las primeras presidencias de Lula y destacó la expectativa de una nueva etapa de crecimiento.

También puso el foco en la participación política de los jóvenes, a quienes identificó como protagonistas de la movilización electoral que acompañó la victoria del mandatario.

Según explicó, las universidades y los institutos federales cumplen un papel fundamental tanto en la formación profesional como en la movilidad social y la participación ciudadana.

Pereira dos Santos destacó especialmente el involucramiento de estudiantes de entre 15 y poco más de 20 años, tanto de la enseñanza media como de la educación superior.

La profesora señaló que el desafío del nuevo mandato será fortalecer las instituciones educativas y ampliar las oportunidades de formación para las nuevas generaciones.