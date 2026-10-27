Los sondeos preliminares ubican a la oposición arriba, pero sin mayoría en las elecciones de Israel

Con una afluencia masiva a las urnas que rozó marcas históricas no vistas desde 1988, los sondeos difundidos por las principales cadenas de televisión otorgan una ajustada ventaja al bloque opositor encabezado por el centrista Gadi Eisenkot, que se alzaría con entre 52 y 53 bancas frente a los 50 escaños calculados para la coalición oficialista de Benjamin Netanyahu.

Sin embargo, el Parlamento unicameral de 120 asientos requiere una mayoría absoluta de 61 escaños para ungir un nuevo gobierno, un umbral que ninguna de las dos facciones logra alcanzar por sí sola, dejando nuevamente el destino institucional en manos de alianzas complejas o de partidos árabes que los bloques evitan sumar formalmente.

En medio de la tensión por el escrutinio, el clima electoral se enrareció cuando el primer ministro denunció presuntos intentos de fraude y el arresto de opositores árabes con dinero en efectivo —acusaciones desacreditadas parcialmente por las autoridades electorales como incidentes aislados—, mientras la oposición acusó al oficialismo de pavimentar el terreno para impugnar los resultados y se registraron episodios de violencia focalizados, configurando un escenario de máxima fragilidad política.

(Con información de TN)