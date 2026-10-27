"Quien sale escondido, debe alguna cosa": la respuesta de Lula a la huida de Bolsonaro

Luiz Inácio Lula da Silva rompió el silencio sobre la sorpresiva salida del país de su exrival electoral, Flávio Bolsonaro, quien abandonó el territorio nacional rumbo a Estados Unidos.

Durante los festejos por su cumpleaños en su residencia oficial de Brasilia, el líder del Partido de los Trabajadores apuntó directamente contra la maniobra de fuga del dirigente opositor, señalando que las actitudes evasivas y el refugio internacional bajo la tutela de la administración de Donald Trump contrastan fuertemente con la inocencia que pregonan sus allegados.

Lamentando que el senador haya optado por el autoexilio en lugar de dar la cara ante los tribunales, Lula sentenció con firmeza que "quien no debe, no teme" y que "quien sale escondido de su país, debe alguna cosa".

Las declaraciones del jefe de Estado añaden leña a un escenario institucional ya de por sí caldeado por las múltiples investigaciones judiciales que acorralan al clan familiar y por el desafío directo a las restricciones impuestas por la Corte Suprema, dejando en evidencia que el choque entre el oficialismo y la oposición procesada trasciende las urnas para convertirse en un pulso transnacional sin retorno.

(Con información de Cronista)