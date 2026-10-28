España: dos trenes de alta velocidad chocaron y la cifra de muertos podría llegar a 50

Al menos diez personas murieron este miércoles 28 de octubre tras el choque de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Urda, en la provincia española de Toledo. El accidente también dejó heridos y provocó un importante operativo de emergencia.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8.54, hora española, en el kilómetro 118 de la línea Madrid-Andalucía, donde colisionaron un tren AVE de Renfe y otro de la empresa Iryo.

Según los primeros reportes, se produjo una colisión por alcance y dos vagones descarrilaron, cayendo por un terraplén junto a las vías. Informaron que el balance inicial oficial era de al menos diez fallecidos, aunque la cifra podría llegar a los cincuenta.

Imágenes aéreas muestran la magnitud del accidente

Las primeras imágenes difundidas desde el lugar muestran los vagones accidentados, los daños sobre la infraestructura ferroviaria y el despliegue de los servicios de emergencia.

Bomberos, personal sanitario y equipos especializados trabajaban para asistir a los pasajeros y rescatar a las personas atrapadas entre los restos de los trenes.

El Gobierno de Castilla-La Mancha activó el Plan Territorial de Emergencia para coordinar el operativo, mientras el presidente regional, Emiliano García-Page, suspendió su agenda y se dirigió hacia el lugar.

Suspendieron los trenes entre Madrid y Andalucía

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) confirmó la interrupción de la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía como consecuencia de la colisión.

La suspensión afecta a uno de los principales corredores ferroviarios de España y obliga a modificar o cancelar servicios mientras se desarrollan las tareas de emergencia.

Por su parte, Renfe activó el Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y sus Familiares.

Las causas del choque permanecen bajo investigación. Los primeros informes indican que uno de los trenes habría reducido su velocidad o se encontraba detenido antes del impacto, aunque todavía no existe una conclusión oficial sobre las circunstancias del accidente.