Flávio Bolsonaro habría intentado viajar a Estados Unidos desde Misiones

La posible salida de Flávio Bolsonaro de Brasil a través de Puerto Iguazú, Misiones, generó repercusiones este martes 27 de octubre. El candidato presidencial derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva habría intentado viajar a Estados Unidos desde Argentina, pese a tener una prohibición judicial para abandonar su país.

La versión fue publicada por Infobae, que señaló que el senador brasileño habría cruzado la frontera utilizando su documento de identidad. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de que el dirigente haya ingresado a territorio argentino.

Según la información difundida, Bolsonaro tenía previsto abordar un avión privado Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa argentina Baires Fly S.A. La partida desde Puerto Iguazú habría estado programada para las 2 de la madrugada de este martes, con destino a Estados Unidos.

Un avión privado y una salida que no está confirmada

La empresa aérea habría solicitado trámites de Aduana y Migraciones para cuatro pasajeros y tres tripulantes. Sin embargo, esos movimientos administrativos no permiten confirmar que Bolsonaro estuviera entre los pasajeros.

La aeronave mencionada es un Gulfstream G400 registrado en Argentina, con capacidad para realizar vuelos internacionales de larga distancia.

La Policía Federal brasileña comenzó a revisar pasos fronterizos y registros de vuelos para determinar si el legislador efectivamente abandonó el país.

De acuerdo con información publicada por Folha de S.Paulo, las primeras verificaciones no encontraron registros de que Bolsonaro hubiera cruzado oficialmente la frontera con Argentina. Además, el senador Rogério Marinho, quien coordinó su campaña presidencial, negó que el dirigente hubiera salido de Brasil.

La Justicia brasileña le prohibió salir del país

La controversia comenzó el lunes 26 de octubre, cuando Flávio Bolsonaro informó que había sido notificado de una resolución del juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal.

La medida le prohíbe salir de Brasil y lo obliga a entregar sus pasaportes a la Policía Federal. La decisión está vinculada con una investigación que involucra al senador y al abogado Willer Tomaz por presuntas maniobras de lavado de dinero relacionadas con negocios de apuestas.

Bolsonaro rechazó las acusaciones y sostuvo que la restricción constituye una persecución política posterior a su derrota electoral. También aseguró públicamente que nunca había considerado abandonar Brasil y que cumpliría con la orden de entregar sus documentos.

Desmintieron otros videos sobre una supuesta fuga

En las últimas horas también circularon videos que mostraban al dirigente brasileño en un aeropuerto, presentados como pruebas de una presunta salida hacia Estados Unidos después de las elecciones.

Sin embargo, verificaciones de Reuters establecieron que esas imágenes correspondían a mayo de 2026 y no estaban relacionadas con el balotaje del domingo. La situación mantiene bajo atención a Puerto Iguazú y al corredor fronterizo entre Argentina y Brasil, aunque hasta ahora no hay elementos suficientes para afirmar que el senador haya utilizado ese paso internacional.

La confirmación de su presencia en Argentina dependerá de los registros migratorios, la documentación del vuelo y las actuaciones de las autoridades competentes.