Aseguran que Flávio Bolsonaro huyó a EEUU pese a la prohibición judicial

Los cimientos de la política brasileña volvieron a temblar tras revelarse que el senador Flávio Bolsonaro habría logrado burlar los controles migratorios para escapar rumbo a los Estados Unidos, instalándose en el centro de un nuevo y tenso capítulo judicial.

La presunta fuga se materializó apenas un día después de que el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenara la incautación inmediata de sus pasaportes —tanto el nacional como el italiano— y le prohibiera la salida del territorio nacional en el marco de las investigaciones que lo salpican por presuntas irregularidades financieras, operaciones de lavado de dinero y vínculos con redes societarias bajo la lupa de la justicia.

Mientras el diario Metrópoles y diversos medios locales comenzaron a trazar el recorrido del dirigente opositor con destino final en Florida, el secretismo absoluto reina entre sus círculos más cercanos, desde donde aseguran que permanece incomunicado y que la administración estadounidense prepararía un despliegue especial de seguridad.

La maniobra desafía de manera directa los mandatos de la máxima corte del país y profundiza la polarización política, dejando abierto un escenario de máxima tensión institucional mientras las autoridades intentan esclarecer los detalles de una salida que sacude los tableros de Brasilia.

(Con información de Ámbito)