Salta recibirá más de $3.054 millones de Nación para entregar módulos alimentarios

El gobernador Gustavo Sáenz y la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, firmaron un convenio por $3.054 millones para reforzar la asistencia alimentaria a familias de comunidades originarias y criollas en situación de alta vulnerabilidad social.

A través del programa Focalizados, Nación financiará la compra de 57.130 módulos alimentarios, mientras que la Provincia aportará los 2.870 restantes para completar un total de 60.000.

La distribución alcanzará a 22 municipios salteños, principalmente del norte provincial, aunque también incluirá localidades de los Valles Calchaquíes, Los Andes y el sur de Salta.

Cada módulo estará compuesto por 13 productos alimenticios, entre ellos leche en polvo, aceite, arroz, fideos, harina, yerba, lentejas y otros alimentos básicos.

Las entregas se realizarán en dos etapas de 30.000 módulos durante el período 2026-2027. La Provincia tendrá a su cargo el armado, traslado y distribución gratuita de la mercadería.

El convenio establece un plazo máximo de ocho meses para su ejecución, contado desde la acreditación efectiva de los fondos.