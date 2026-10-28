Alerta amarilla por tormentas en Salta: prevén lluvias intensas en siete zonas

Salta se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas para este miércoles 28 de octubre, con pronósticos de lluvias intensas en distintos sectores de la provincia.

La advertencia comprende el Valle de Cachi, Molinos, Chicoana, La Caldera, Cafayate, Rosario de Lerma y San Carlos.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades provinciales, se prevén precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en algunas localidades.

Las lluvias podrían concentrarse en períodos cortos, por lo que se recomienda prestar especial atención a las condiciones meteorológicas, principalmente antes de circular por rutas y caminos de montaña.

Entre las medidas preventivas se aconseja evitar actividades al aire libre, no refugiarse debajo de árboles, asegurar objetos que puedan desplazarse y mantener cerradas las ventanas.

También se solicita no sacar la basura durante las tormentas, para evitar obstrucciones en los desagües.