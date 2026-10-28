C14 y C15: advierten que recuperar los ramales costaría US$180 millones y aún no hay financiamiento garantizado

La recuperación de los ramales C14 y C15 del Belgrano Cargas demandaría una inversión estimada de 180 millones de dólares, mientras que la retirada de un grupo empresario mexicano de la licitación nacional generó preocupación entre los sectores productivos de Salta.

El presidente de la Sociedad Rural Salteña, José Alfredo Figueroa, explicó que cada ramal necesitaría aproximadamente 90 millones de dólares para las obras previstas. “Se habla alrededor de 90 millones de dólares para una y 90 para otra”, señaló el dirigente, quien reconoció las dificultades para afrontar esas inversiones exclusivamente con recursos propios.

En ese contexto, lamentó la decisión del grupo mexicano que había manifestado interés en invertir alrededor de 3.000 millones de dólares en la red ferroviaria argentina.

“Nos dio mucha pena que se bajen los mexicanos. Habían dicho que estaban dispuestos a hacer una inversión sobre todos los ramales de 3 mil millones de dólares”, sostuvo.

Figueroa explicó que, frente a una inversión de semejante magnitud, los recursos necesarios para recuperar los ramales salteños representarían una porción relativamente pequeña del proyecto general.

“Cuando vos decís 90 para acá, 90 para allá, en 3 mil ya no suena tanto”, graficó.

Las diferencias por las condiciones de la licitación

Según relató, uno de los principales puntos de desacuerdo estuvo relacionado con el sistema de acceso abierto, conocido como Open Access, contemplado en el proceso de concesión ferroviaria.

Figueroa explicó que el grupo mexicano pretendía contar con exclusividad para prestar servicios sobre las vías, mientras que el esquema impulsado por el Gobierno nacional contempla la participación de distintos operadores.

“Ellos no quieren que se suban otros prestadores a brindar servicio arriba de las vías”, indicó. El dirigente aclaró que no es especialista en los aspectos técnicos de la licitación, pero señaló que esa diferencia habría sido determinante para que los empresarios desistieran de participar.

“La posición del Gobierno es otra, que haya más competencia”, agregó.

El desafío de conseguir financiamiento

La salida del potencial inversor se produce mientras las entidades productivas salteñas reclaman que la recuperación de los ramales C14 y C15 forme parte de las obras comprometidas en el proceso ferroviario.

Figueroa sostuvo que el financiamiento sigue siendo uno de los principales desafíos para concretar las inversiones.

En el caso del C14, mencionó la posibilidad de incorporar aportes privados vinculados a la actividad minera, mientras que para el C15 se analiza gestionar un crédito internacional.

Sin embargo, aclaró que estas alternativas todavía necesitan acuerdos formales y garantías jurídicas para asegurar su ejecución.

La preocupación de la Sociedad Rural se concentra en evitar que la falta de financiamiento postergue nuevamente la recuperación de dos ramales considerados estratégicos para el desarrollo productivo y logístico de Salta.