Desde hoy cortan por dos meses la colectora de avenida Bolivia: cómo serán los desvíos

Desde este miércoles 28 de octubre, a partir de las 8, la Municipalidad de Salta implementará un corte total de tránsito en la colectora de avenida Bolivia, en la zona norte de la ciudad. La restricción se extenderá durante aproximadamente dos meses debido a las obras del Plan Vial Zona Norte.

La interrupción comprende el tramo que va desde la rotonda de avenida Patrón Costas hasta calle Vucetich, por lo que los conductores deberán utilizar los desvíos habilitados a través de barrio Parque General Belgrano.

Evelia Díaz, subsecretaria de Inspección y Certificación municipal, explicó que los vehículos deberán circular por calle Pistoia para atravesar el sector afectado.

También se informó que los vehículos que circulen desde la zona norte hacia el centro deberán desviarse por las calles habilitadas de barrio Parque General Belgrano. La modificación también alcanzará a las unidades de SAETA, que deberán utilizar calle Pistoia mientras permanezca interrumpida la circulación por la colectora.

En el recorrido se recordó que las restricciones forman parte de una intervención más amplia sobre este acceso a la ciudad, donde ya se ejecutaron trabajos en otros sectores de la colectora.

Además, se indicó que las habilitaciones al tránsito se realizarán progresivamente, a medida que avancen las obras.

Las tareas forman parte del Plan Vial Zona Norte, que contempla repavimentación, mejoras en los accesos a los barrios y trabajos destinados a optimizar el drenaje de aguas pluviales. El proyecto también incluye la recuperación de espacios verdes y la creación de sectores recreativos y deportivos para los vecinos.

Desde el municipio señalaron que el objetivo es mejorar la seguridad vial y las condiciones de circulación en uno de los principales accesos a la ciudad.

Mientras duren los trabajos, se recomienda a los conductores prever demoras y utilizar los recorridos alternativos habilitados.