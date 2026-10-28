Ferrocarril en Salta: estiman fletes 30% más baratos y 40 mil camiones menos en las rutas

La reactivación de los ramales C14 y C15 del Belgrano Cargas podría reducir entre un 20% y un 30% los costos del transporte de mercaderías y disminuir la circulación de unos 40 mil camiones por las rutas. Así lo señaló el presidente de la Sociedad Rural Salteña, José Alfredo Figueroa, al destacar la importancia estratégica del ferrocarril para el corredor bioceánico.

Asi lo explicó en Agenda Abierta, por Aries, el dirigente rural explicó que la recuperación ferroviaria permitiría conectar Brasil, Bolivia, Argentina y Chile, abriendo nuevas oportunidades comerciales entre los océanos Atlántico y Pacífico. “Siempre nuestra mirada es norte-sur y nos perdemos de que podamos tener un este-oeste muy importante también entre el Atlántico y el Pacífico”, sostuvo.

Figueroa advirtió que la producción salteña necesita infraestructura para competir en los mercados internacionales y consideró que el ferrocarril resulta fundamental para reducir los costos logísticos.

“Necesitamos el tren porque necesitamos competitividad urgente, bajar costos. Se habla de un 20, un 30% menos en el flete”, afirmó.

El C15 necesita recuperar 80 kilómetros de vías y tres puentes

El presidente de la Rural detalló que el ramal C15 cuenta con aproximadamente 340 kilómetros de extensión, pero mantiene unos 80 kilómetros de vías deterioradas y tres puentes que requieren intervención.

La recuperación de esa infraestructura permitiría conectar el ferrocarril con el nodo logístico de General Güemes y, desde allí, vincularlo con el C14, que constituye la conexión ferroviaria hacia Chile.

Según explicó, la importancia del proyecto no se limita al transporte de mercaderías, sino también a su impacto sobre las rutas nacionales. “Se habla de 40 mil camiones menos en las rutas”, señaló, al advertir que la Ruta Nacional 34 ya presenta importantes dificultades por el tránsito pesado.

El escenario podría agravarse con el desarrollo del corredor bioceánico vial, que facilitaría el ingreso de camiones provenientes de Brasil y Paraguay con destino a los puertos del Pacífico.

Entre las producciones que podrían aprovechar el ferrocarril mencionó el maíz, el poroto, el papel, el etanol y el bioetanol, además de la actividad minera.

Nación asumió compromisos, pero todavía faltan garantías

Figueroa explicó que la preocupación del sector productivo comenzó cuando detectaron que las obras de recuperación de los ramales C14 y C15 figuraban como optativas en los pliegos de la licitación del Belgrano Cargas.

A partir de esa situación, la Sociedad Rural Salteña y otras entidades empresarias iniciaron gestiones con legisladores nacionales y el Gobierno provincial, hasta concretar reuniones con el gobernador Gustavo Sáenz y autoridades nacionales.

El dirigente destacó especialmente el encuentro con Diego Santilli, en el que, según relató, Nación asumió el compromiso de buscar alternativas de financiamiento para ambos ramales.

En el caso del C14, explicó que se planteó incorporar una adenda al pliego de licitación para que las obras puedan convertirse en obligatorias, con aportes de inversores privados, entre ellos posibles empresas mineras.

Para el C15, en tanto, señaló que se proyecta gestionar un crédito internacional destinado a financiar la recuperación de las vías y los puentes deteriorados. Figueroa estimó que las inversiones necesarias rondarían los 90 millones de dólares para cada ramal, aunque aclaró que todavía no existen garantías definitivas sobre su ejecución.

“Ahora hay que ver si se firman las cosas, si jurídicamente se le da el marco legal que esto necesita para que realmente se cumpla”, advirtió.

Finalmente, sostuvo que las reuniones representaron un avance, pero insistió en que el sector productivo permanecerá atento a la formalización de los compromisos.

“Seguimos expectantes, pero dimos un gran paso”, concluyó.