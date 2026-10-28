Rutas de Salta: dónde hay baches, socavones y problemas para circular

Las rutas nacionales y provinciales de Salta presentan sectores deteriorados, caminos con barro, pozos y trabajos viales este miércoles 28 de octubre. La Subsecretaría de Defensa Civil pidió circular con precaución ante la posibilidad de lluvias y tormentas.

En el norte provincial, la ruta nacional 34, especialmente entre Pichanal y Embarcación y en el tramo Embarcación-Mosconi, presenta baches importantes, animales sueltos y sectores con calzada irregular.

También se advierten baches de gran tamaño entre Tartagal y Salvador Mazza, mientras que en la ruta nacional 50 se recomienda precaución a la altura del puente sobre el río Pescado.

Sectores complicados por obras y deterioro

En el sur provincial, la ruta nacional 9/34, entre Rosario de la Frontera y Metán, registra trabajos de maquinaria y sectores con baches.

En los Valles Calchaquíes, la ruta nacional 68, entre La Merced y La Viña, presenta calzada irregular y deslizamientos en la Garganta del Diablo.

Sobre la ruta nacional 40, en Cafayate, se advierte por pozos, calamina y circulación de maquinaria pesada.

En la ruta nacional 51, antes de San Antonio de los Cobres, se informó la presencia de un socavón, además de irregularidades en la calzada entre Tastil y Las Cuevas.

Por otra parte, en la ruta nacional 9, en La Caldera, hay sectores angostos, baches y posibles escurrimientos de agua.

Rutas provinciales con precauciones

En Rivadavia, se registran caminos vecinales con lodazales y presencia de animales sueltos en distintas rutas. También hay barro sobre la ruta provincial 53, en el departamento San Martín.

En Cafayate, las rutas provinciales 6 y 56 presentan pozos, calamina, bancos de arena y cruces de ríos.

En Chicoana, se recomienda precaución en la ruta provincial 33 por posibles bancos de niebla y lloviznas, mientras que en Molinos la ruta provincial 55, entre Seclantás y Molinos, presenta calzada irregular y agua en las banquinas.

En Iruya, la ruta provincial 133 mantiene sectores de cornisa, calamina y falta de pavimento. Se recomienda no cruzar arroyos cuando presenten crecidas.

Finalmente, en la ciudad de Salta se advierte sobre los trabajos en la colectora de avenida Bolivia, que afectan la circulación habitual.

Ante estas condiciones, se recomienda verificar el estado de las rutas antes de viajar, reducir la velocidad y circular con luces bajas encendidas.