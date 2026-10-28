Fuertes vientos mantienen cerrados los pasos a Chile y advierten por lluvias en la frontera con Bolivia

Los pasos internacionales de Sico, en Salta, y Jama, en Jujuy, permanecen cerrados este miércoles 28 de octubre para todo tipo de vehículos, debido a las condiciones meteorológicas en la zona cordillerana.

En Sico se registran temperaturas mínimas de 3 grados bajo cero y vientos de hasta 69 kilómetros por hora. En Jama, la mínima alcanza los 6 grados bajo cero, con vientos de 68 kilómetros por hora.

Por su parte, Socompa está habilitado únicamente para el tránsito ferroviario, con vientos de 87 kilómetros por hora.

Pasos con Bolivia y Paraguay

Los cruces fronterizos con Bolivia presentan los siguientes horarios informados:

Salvador Mazza: habilitado las 24 horas.

Aguas Blancas, puente internacional: habilitado las 24 horas.

Aguas Blancas, chalanas: de 6 a 20 horas, en horario de verano.

Los Toldos: habilitado las 24 horas.

En Aguas Blancas se informa una probabilidad de lluvias del 80%, mientras que en Los Toldos se advierte sobre posibles tormentas.

En tanto, el paso Misión La Paz, que conecta Salta con Paraguay, está habilitado de 7 a 20 horas, con cielo parcialmente nublado y vientos de 24 kilómetros por hora.

Desde la Subsecretaría de Defensa Civil se recomienda consultar las condiciones antes de viajar, especialmente hacia la cordillera, debido a que los horarios y las habilitaciones pueden modificarse por razones meteorológicas.