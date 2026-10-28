Villada anticipó que las elecciones en Salta serían el 16 de mayo de 2027

El coordinador de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica de Salta, Ricardo Villada, anticipó que las elecciones provinciales de 2027 se realizarían el domingo 16 de mayo, aunque todavía resta la convocatoria oficial.

Así lo confirmó en Agenda Abierta, por Aries, el exministro de Gobierno aseguró que la Provincia ya tiene definido el esquema electoral y que los salteños volverán a votar por separado de los comicios nacionales.

“Pronto vamos a convocar unas elecciones y todo el mundo sabe que las elecciones son en mayo”, afirmó Villada, al destacar que el sistema electoral ya fue establecido mediante una ley discutida a principios de año.

Consultado específicamente sobre qué domingo de mayo deberían marcar los salteños en el calendario, respondió: “16 de mayo seguramente, es el tercer domingo”. El funcionario consideró que se trata de una fecha razonable y recordó que Salta mantiene desde hace años la práctica de desdoblar sus elecciones respecto de las nacionales.

Sin PASO y con elecciones desdobladas

Villada ratificó que en 2027 no habrá elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Salta, debido a que fueron eliminadas del sistema electoral provincial.

En ese sentido, cuestionó la incertidumbre que, según su interpretación, todavía existe a nivel nacional sobre la continuidad de las primarias.

También señaló que otras provincias seguirán un calendario electoral similar. Mencionó particularmente a Jujuy, que podría votar una semana antes que Salta, y a Tucumán.

De esta manera, el 16 de mayo aparece como la fecha probable para la elección provincial de 2027, en la que se definirá la renovación de autoridades, mientras se aguarda la convocatoria formal.