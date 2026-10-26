Cartuccia: “No se puede echarle la culpa a los recortes de Nación”

En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – la diputada Laura Cartuccia salió al cruce del ministro de Salud, Federico Mangione, quien – en diálogo con ‘Pelo y barba’ – sostuvo que la falta de fondos los obligó a recortar guardias y que, en definitiva, el sistema sanitario salteño funciona al límite.

“La realidad de que hacen falta fondos es cierta; que Salud debería tener un presupuesto mayor también es cierto. Ahora, no quiero que romanticemos el tema al decir ‘no tengo tanto presupuesto y por eso no puedo tener guardias o recortar la seguridad. No está bueno y más siendo el Ministro el que lo dice”, aseguró la diputada.

Insistió, en tanto, en que no se puede echarle la culpa a los recortes de Nación porque “estamos frente a una Cartera que es sumamente importante y que, muchas veces, se debe pilotear con y sin presupuesto”.

“No hay que romantizar esto de que Nación recorta y yo no puedo hacer”, sentenció Cartuccia.