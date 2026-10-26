Pozo Olmedo: ante la cercanía de “El Niño”, intiman a YPF y 5 empresas petroleras

Martín Katz / Greenpeace

La justicia de Orán dispuso una medida cautelar ambiental urgente sobre el pozo petrolero Loma de Olmedo X-10, en Pichanal, más precisamente en Puesto Guardián. La intimación que fue notificada el 23 de octubre, exige a YPF S.A., a President Petroleum S.A. y cuatro empresas más, a presentar en diez días hábiles un plan para el cierre definitivo del pozo.

El pedido de la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, se funda en las pericias del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) que indicarían que la afectación ambiental continúa y puede agravarse con la llegada de la temporada de lluvias, intensificada por el fenómeno el "Super Niño”. Las precipitaciones podrían arrastrar las sustancias hacia terrenos vecinos destinados a la agricultura y la ganadería, alertó el Ministerio Público Fiscal sobre el pozo que comenzó a emanar gases y fluidos desde hace 3 años.

A mitad del año pasado, el entonces Ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos aseguró que se había detectado presencia de gases de dióxido de carbono en un 95% y un 5% de metano”; aunque a su vez, acompañado de otros funcionarios provinciales aseguró también que la zona de riesgo había sido delimitada en “ 2001 metros por seguridad”.

Qué deberán presentar

Las empresas tienen que entregar un Plan Técnico de Cierre y Abandono, con metodología de intervención, medidas de seguridad, mecanismos para impedir nuevas surgencias, cronograma y monitoreo posterior. También deben presentar un Plan de Contingencia y Contención para evitar que se propague la sustancia depositada en la superficie. Este plan incluye: delimitación y aislamiento del área afectada, barreras de contención, identificación de cursos de escorrentía, monitoreo de terrenos cercanos y protocolos de acción inmediata ante lluvias.

El plan de contingencia deberá ser elaborado de manera solidaria por las seis empresas que tuvieron concesión del pozo y por las secretarías de Ambiente y de Minería y Energía de Salta. Ya están intimadas YPF y President Petroleum. Siguen pendientes de notificación E.P.P. Petróleo S.A., Tripetrol Petroleum S.A., Netherfield Corporation Sucursal Argentina y Petrolera San José S.R.L., las demás firmas de la cadena de concesión.

Responsabilidad y consecuencias

El juez Ramiro Morizzio consideró que las empresas de la cadena de concesión podrían tener responsabilidad objetiva y solidaria por los costos del cierre y la recomposición del suelo. En ese sentido es que aclaró que las autorizaciones administrativas no las eximen de las obligaciones ambientales. La medida se apoya en los principios de prevención y precaución de la Ley General del Ambiente 25.675 y en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566).

La resolución no determina de manera definitiva la responsabilidad de las empresas: es una medida preventiva y provisoria. Sí advierte que el incumplimiento podría derivar en una causa por desobediencia judicial.

Un problema de años

El pozo L.O. X-10 fue perforado en 1983 por YPF y en 2023 se detectó en él una fuga de gas y fluidos. A fines de 2025 la provincia recuperó formalmente la concesión del pozo abandonado.

Greenpeace nacionalizó el caso y lo llamó el caso del “Chernobyl salteño”, denunció en julio que la provincia aún no había hecho públicos los estudios realizados ni anunciado un plan de remediación.