Brasil investiga una trama de injerencia extranjera y millones invisibles en su tablero electoral

La decisión del magistrado Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal, de ordenar una investigación exhaustiva a la Policía Federal expone un flanco hasta ahora inexplorado en la seguridad institucional del gigante sudamericano.

En el centro de la tormenta se ubican las sospechas sobre la organización estadounidense Rockbridge Network y sus posibles maniobras para inyectar recursos en la campaña del senador Flávio Bolsonaro, un movimiento que encendió las alarmas en los despachos judiciales más altos del país. La legislación brasileña es terminante al prohibir cualquier tipo de aporte económico, servicio o beneficio indirecto proveniente de gobiernos o entidades del exterior, una barrera diseñada para blindar la soberanía democrática frente a intereses foráneos.

Sin embargo, las pesquisas no se limitan al flujo de capitales tradicionales, sino que extienden su radio de acción hacia el universo digital, donde los investigadores intentarán descifrar si algoritmos y plataformas tecnológicas fueron manipulados deliberadamente para alterar el equilibrio de la contienda y inclinar la balanza hacia determinados candidatos mediante pauta publicitaria clandestina.

El trasfondo de esta trama adquiere una dimensión geopolítica aún mayor al cruzar las fronteras de la mera confrontación partidaria y rozar los recursos estratégicos de la nación. El propio tribunal ha puesto bajo la lupa la hipótesis de que el respaldo electoral oculto responda a ambiciones económicas concretas sobre los yacimientos de tierras raras y minerales críticos que posee el territorio brasileño, conectando la disputa por el poder político con la codicia global por insumos vitales para la tecnología del futuro.

(Con información de Ámbito)