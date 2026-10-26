Taca Taca prevé una inversión de hasta US$ 5.250 millones y más de 2.000 empleos directos

El gobernador Gustavo Sáenz se reunió con Tristan Pascall, CEO de First Quantum Minerals, para abordar los avances del proyecto Taca Taca, que consiste en la explotación de un yacimiento de pórfido de cobre, oro y molibdeno, situado a 35km de Tolar Grande, en la Puna salteña.

El encuentro en Casa de Gobierno se enmarcó en la agenda provincial orientada a acompañar el desarrollo de proyectos mineros estratégicos, promover inversiones y generar condiciones para ampliar el empleo, la producción y la participación de empresas salteñas en las cadenas de valor del sector.

En este marco, Gustavo Sáenz destacó la importancia de continuar generando condiciones para la llegada de inversiones de gran escala y afirmó: “Seguimos consolidando a Salta como un destino atractivo para las grandes inversiones, con seguridad jurídica, previsibilidad y responsabilidad ambiental”.

Me reuní con Tristan Pascall, CEO de First Quantum Minerals, y directivos de la empresa para analizar los avances del proyecto Taca Taca, en la Puna salteña. Un proyecto minero estratégico que contempla una inversión estimada de hasta 5.250 millones de dólares, con potencial para generar hasta 5.000 puestos de trabajo durante su construcción y más de 2.000 empleos directos en su etapa operativa. Seguimos consolidando a Salta como un destino atractivo para las grandes inversiones, con seguridad jurídica, previsibilidad y responsabilidad ambiental. Nuestro compromiso es que estas inversiones se traduzcan en más empleo, fortalecimiento de los proveedores locales y nuevas oportunidades de desarrollo para los salteños. — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) October 26, 2026

El Gobernador remarcó además la importancia de que el desarrollo de estos proyectos genere beneficios para la economía provincial. “Nuestro compromiso es que estas inversiones se traduzcan en más trabajo, crecimiento para los proveedores locales y oportunidades para los salteños”, expresó.

Estuvieron también Kevin McArthur, presidente directorio; Kathleen Hogenson, directora; Juanita Montalvo, directora; Brian Nichols, director; John Gladston, director de Asuntos Corporativos y Keith Green, gerente de Asuntos Corporativos para LATAM.

En la oportunidad los directivos explicaron que Taca Taca contempla una inversión estimada de hasta USD 5.250 millones y proyecta una producción promedio de 291.000 toneladas de cobre anuales durante los primeros diez años de operación, además de oro y molibdeno como subproductos. Destacaron, además, que la construcción podría generar hasta 5.000 puestos de trabajo, mientras que la etapa operativa prevé más de 2.000 empleos directos.

En tanto, sobre el estado actual del proyecto, explicaron que el Informe de Impacto Ambiental (IIA) para la etapa de construcción y producción se encuentra en instancia de audiencia pública, prevista para el 12 de noviembre de 2026 en Tolar Grande. En cuanto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la empresa manifestó que prevé presentar su solicitud antes de fin de año.

También estuvieron en el encuentro el ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión y el secretario de Minería, Gustavo Carrizo.